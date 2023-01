Nicole Kidman: “io mangio insetti”. Centinaio: “chi vuole mangiare porcherie faccia pure”

“Bistecca o carne sintetica? Hamburger o insetti? La Kidman (che ricorda molto il telefilm visitors degli anni ‘80) si fa immortalare mentre mangia gli insetti per salvare il pianeta… io preferisco i prodotti della nostra agricoltura e lavoreremo per valorizzare quello che ci ha permesso di diventare i migliori al mondo: il #madeinitaly agroalimentare”. Così il vicepresidente in quota Lega, Gian Marco Centinaio a ’Aria che Tira su La7 nella puntata (2.1.2023) dal titolo “Fritto misto o fritto di insetti?”.

“Chiamiamo le cose con il loro nome: la bistecca viene dalla zootecnia e si compra dal macellaio. Se qualcuno vuole mangiare porcherie di micelio o di tofu, faccia pure ma non possiamo chiamarle bistecca o hamburger, altrimenti il consumatore non capisce cosa sta mangiando. Io comunque preferisco una bella fiorentina, piuttosto che mangiare insetti o roba sintetica. Voi invece? Insalata di grilli?” ha detto Centinaio.