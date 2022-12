Covid, Majorino: ‘serve vera campagna di vaccinazione’

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – “Esorto governo e Regione a non fare i tipici errori della destra di fronte all’emergenza Covid anche se i segnali, rilevati anche da autorevoli esponenti della maggioranza, sono ambigui come dimostrato dal provvedimento di reintegro degli operatori sanitari no vax”. Lo afferma Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, chiedendosi poi: “Su questo aspetto, ossia il reintegro dei medici no vax, Fontana cosa ne pensa? E’ d’accordo?”

“Ribadisco -avverte Majorino- serve un piano nazionale ed un’azione forte in Europa per controlli sistematici, attraverso tamponi, e massima vigilanza. Non ci possiamo permettere ambiguità”. E poi “serve una campagna vera a sostegno della vaccinazione, non le mezze misure proposte da Meloni”. Al riguardo “il presidente del Consiglio si consulti con il suo ministro della Salute su cosa la scienza consiglia di fare”, perché “questo non è allarmismo, né tantomeno ostilità nei confronti della popolazione proveniente dalla Cina, ma ragionevolezza a fronte dell’esperienza passata”.