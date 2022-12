Letta al governo: “Fermatevi, torna l’emergenza Covid”

“Torna l’emergenza #Covid ma il governo vuol far passare oggi alla Camera il decreto legge con norme #NoVax che limitano le misure di contenimento dell’epidemia. Lo approvaste due mesi fa. Ora la situazione è cambiata. Fermatevi. Siate responsabili. Fatelo decadere”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta riguardo al decreto rave.

C’è “una assoluta confusione del governo” sul dl rave, denuncia il Partito democratico, che con la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani e i deputati impegnati in Aula sottolinea: “Insistiamo, questo decreto è sbagliato e non deve essere approvato”.

“In queste ore il ministro della Salute Schillaci e la presidente Meloni stanno dicendo cose diametralmente opposte a quanto previsto nel decreto – dice Serracchiani – Governo e maggioranza sono estremamente confusi e stanno sbagliando. Per questo confermiamo la nostra completa e assoluta opposizione, con tutti gli strumenti possibili“.

“Governo e maggioranza di destra, dopo aver strizzato l’occhio ai No Vax inserendo in maniera irresponsabile nel decreto Rave la norma che permette il rientro nelle corsie dei medici che avevano rifiutato di vaccinarsi, deve adesso ritirare questo testo. Sono ancora in tempo per farlo” dice anche Stefano Graziano, deputato del Pd. ADNKRONOS