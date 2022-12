FdI, a gennaio commissione inchiesta sul Covid

ROMA, 29 DIC – “A gennaio calendarizzeremo l’istituzione della commissione d’inchiesta” sul Covid. Lo ha detto Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. “Andremo fino in fondo – ha detto – per sapere perché non c’era un piano pandemico in Italia e il ministro mentiva dicendo che c’era, qualcuno dovrà rispondere di quando, il 12 febbraio 2020, 2 tonnellate di materiale sanitario sono partite per la Cina quando non c’erano le mascherine per gli ospedali; per capire cosa è successo nelle zone rosse e sui 12 milioni di commissioni all’amico consulente del Pd Benotti. Difenderemo i cittadini e faremo chiarezza sul disastro che avete fatto”. (ANSA)