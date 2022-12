Parlamento UE: premio al “valoroso popolo ucraino”

Il Parlamento europeo premia il ‘valoroso popolo ucraino’ come vincitore del premio Sacharov 2022, massimo riconoscimento Ue per la liberta’ di pensiero. Presenti in aula per ricevere il premio la fondatrice dell’unita’ medica di evacuazione “Angels of Taira” Yuliia Paievska, Oleksandra Matviychuk, presidente del Centro per le liberta’ civili e Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol. Il presidente Volodymyr Zelenskyj e’ intervenuto in video da remoto. ANSA