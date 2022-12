Messina, varata nuova nave della Guardia costiera per le attività Sar

Intermarine spa ha consegnato al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera del cantiere di Messina, la “Aurelio Visalli”, terza di una classe di unita’ navali denominata “Angeli del Mare”, le piu’ lunghe navi auto raddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia e tra le navi del comparto Sar (Search and Rescue) piu’ grandi al mondo. La nave e’ stata costruita negli stabilimenti di Messina ed e’ stata realizzata con fondi europei (fondi italiani che la UE ci restituisce, ndr).

La cerimonia di varo e presentazione dell’unita’ si e’ svolta alla presenza del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, del presidente di Intermarine, Antonino Parisi, e della signora Tindara Grosso, moglie di Visalli e madrina dell’evento. La nuova nave, affidata al comando del tenente di vascello Andrea Graziani, sara’ quanto prima operativa per ricerca e soccorso in mare, che potra’ svolgere anche in condizioni meteomarine estreme. Fonte: u.s. Guardia costiera (npk) ANSA