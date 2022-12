“Il Qatar si sta comprando la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Tutti lo sanno”

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 dicembre 2022 “Vedete, l’aspetto più rivoltante di questo scandalo sta nelle parole di chi ha spacciato un mese fa, qui dentro, il regime di Doha per un campione dei diritti umani e del progressismo. Non solo per le ragioni che oggi comprendiamo un po’ meglio, ma anche perché a sinistra ci si considera abilitati a stabilire chi è dalla parte giusta della Storia e chi no. È stato detto persino che noi occidentali avremmo molto da imparare dal Qatar in fatto di libertà e diritti.”

“Questa ideologia perversa e pervasiva è la migliore alleata possibile della corruzione e della repressione. C’è una domanda che dovremmo porci, non solo in quest’aula. Perché un regime islamico decide di pagare alcuni deputati europei e di investire così tanti soldi sullo sport più popolare del mondo? Non sta cercando un ritorno economico, si sta comprando la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Tutti lo sanno, ma pochi si oppongono”. Lo ha detto l’eurodeputato di FdI-Ecr Nicola Procaccini intervenendo in Plenaria nel dibattito sul Qatargate. Ecr Fonte: Agenzia Vista