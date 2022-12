La Prima della Scala 2022 inaugura in grande stile la stagione teatrale con il “Boris Godunov” del russo Modest Petrovič Musorgskij. Quasi cinque minuti di applausi e tutto il pubblico della Scala in piedi hanno accolto l’ingresso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Prima volta per il premier Giorgia Meloni: “Sono incuriosita. Sicuramente una prima bella esperienza nuova”.

Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni, la presidente della Commissione europea Ursula von der Lyen e molti altri rappresentanti delle istituzioni. “Vedranno che si lavora bene alla Scala e che stiamo facendo un buon lavoro per tutti, non solo per Milano. È un momento molto forte per la cultura italiana”, ha dichiarato il sovraintendente Dominique Meyer. Il suo augurio è che al termine della serata il pubblico sia “emozionato e che l’opera rimanga nella memoria. Conto che gli adulti abbiano cioè la stessa risposta dei giovani che durante la ‘Primina’ l’hanno amata molto”.

Alla Prima della Scala “è molto importante che ci siano tutte queste personalità, perché in certi momenti in cui ci sono dei dubbi sul sostenere la cultura vedere tutti qua penso sia importante”, ha continuato il sovraintendente prima dall’inizio dell’opera russa. Polemiche? “Non ci sono state tante polemiche a parte quelle del console ucraino. Presentiamo un capolavoro della storia dell’arte. Non significa che sia un appoggio alla politica russa. Sono delle cose diverse”, ha aggiunto.

Giorgia Meloni: “La mia prima volta, sono incuriosita” – “Sono incuriosita. È la mia prima volta, sicuramente una prima bella esperienza nuova. Conosce la mia posizione in tema di conflitto in Ucraina ma penso che la cultura sia un’altra cosa e penso che non bisogna fare l’errore di mescolare dimensioni che sono diverse. Noi non ce l’abbiamo con il popolo russo, con la storia russa ma con scelte di chi politicamente ha deciso d’invadere una nazione sovrana. È una cosa diversa, secondo me è giusto mantenere le due dimensioni separate””. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Teatro alla Scala dove va in scena la Prima. “È una grande serata e una bellissima giornata per Milano”, il commento del presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con i cronisti. tgcom24.mediaset.it