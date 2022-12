Lavrov: Usa mirano alla deindustrializzazione dell’Europa

Lavrov: “Gli USA stanno scavalcando l’Europa. Si arricchiranno grazie alle crisi economiche ed energetiche, venderanno il suo gas a 4 volte il prezzo e stanzieranno miliardi di dollari per la propria industria per attirare gli investitori dall’Europa. Questo alla fine porterà alla deindustrializzazione dell’Europa. https://t.me/rossobruni/27117

Il ministro russi degli Esteri Lavrov: “Questa organizzazione, la NATO, orami rivendica il dominio non solo in Europa, ora la responsabilità dell’alleanza vorrebbe estendersi anche alla regione indo-pacifica per mettere l’India contro la Cina, lo dicono apertamente. È stato formulato il concetto di indivisibilità della sicurezza, a dispetto dei pronunciamenti dell’OSCE. Adesso dicono che la sicurezza della regione euro-atlantica e quella dell’indo-pacifico sono indivisibili. Il che servirà a giustificare l’espansione della NATO in Asia”. https://t.me/letteradamosca/10821