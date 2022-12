Manovra, Lollobrigida: su contanti e Pos pronti a correggerci

In Manovra, le norme sull’uso di Pos e contante potranno essere riviste, quelle sul reddito di cittadinanza no. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un’intervista a La Stampa, dopo i rilievi di Bankitalia. “Sono critiche sui singoli aspetti della legge di stabilità. Non voglio dire marginali, ma sicuramente non centrali – ha aggiunto -. I temi cardine, quelli per i quali l’Italia viene giudicata, sono in sicurezza. L’ossatura della Manovra non è in discussione e anche i mercati stanno dimostrando di apprezzare. E questa è la cosa più importante per noi”. tgcom24.mediaset.it