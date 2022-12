Zelensky: abbiamo abbattuto “la maggior parte” dei missili russi

Un allarme aereo è scattato oggi nella maggior parte delle regioni ucraine, inclusa Kiev, dove si registrano attacchi missilistici russi. Lo riporta la Ukrainska Pravda, che cita varie autorità locali. I sistemi di difesa aerea di Kiev stanno “lavorando” intorno alla capitale ucraina, mentre si registra un “movimento di missili verso la regione”: lo scrive su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksii Kuleba, come riporta la Cnn. Kuleba ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi.

La difesa aerea ucraina ha abbattuto una buona parte dei missili lanciati oggi dalla Russia. L’ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, spiegando anche che gli operatori stanno lavorando con buona lena per ristabilire la fornitura di energia elettrica laddove interrotta a causa degli attacchi russi.Funzionari locali ucraini hanno affermato che diverse aree di città ucraina – Kiev, Odessa, Mykolaiv e in altre località – sono rimaste senza energia elettrica e foniture idriche. “Il nostro popolo non si arrende mai”, ha dichiarato Zelensky in un video pubblicato sui social.

Secondo il portavoce delle forze aeree di Kiev, Yurii Ihnat, la pioggia di missili lanciata dalla Russia su diverse località dell’Ucraina mira a “travolgere la difesa aerea ucraina in preparazione di ulteriori attacchi su infrastrutture critiche nella giornata”. Esplosioni sono state udite anche nell’ovest e nel sud del Paese, secondo media locali, in particolare nelle oblast di Leopoli, Ternopil, Khmelnytskyi e Kryvyy Rih. ANSA