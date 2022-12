Dipendente Miur sorpreso a comprare droga: arrestato dopo inseguimento

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sono queste le accuse mosse ad un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, un italiano di 41 anni, arrestato qualche giorno fa dagli agenti del commissariato Barriera Milano di Torino dopo un lungo inseguimento partito da corso Palermo. Ovvero quando gli agenti in borghese hanno visto due persone a bordo di un’auto vicino ad un marciapiede che parlavano con un pusher.

I poliziotti, insospettiti, si sono affiancati per capire cosa stesse accadendo e per stroncare l’acquisto. E dopo essersi qualificati come agenti, il 41enne ha ingranato la marcia ed è fuggito, facendo una pericolosa inversione di marcia.

Ne nasce un inseguimento quasi da film, con manovre decisamente al limite e che hanno messo in pericolo l’incolumità sua, del passeggero e degli altri automobilisti.

Durante l’inseguimento, l’insegnante ha più volte speronato la pattuglia, causando lievi lesioni agli operatori. Gli agenti, però, non lo hanno mai perso di vista, intercettandolo e braccandolo in piazza Conti di Rebaudengo. Da successivi accertamenti il 41enne è risultato avere la patente di guida sospesa da circa tre anni. www.torinotoday.it