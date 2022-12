UE: dal 5 dicembre blocco a 94% del petrolio russo

Lunedì 5 dicembre entrerà in vigore l’embargo Ue alle importazioni via mare di petrolio russo e, stando alle stime della Commissione, circa il 94% del greggio di Mosca destinato all’Europa sarà bloccato.

Nello stesso giorno entrerà in vigore il tetto ai prezzi del greggio concordato col G7 più l’Australia. “La Russia – precisa un alto funzionario Ue – dipende dai servizi vari legati al G7 plus, come trasporto, assicurazioni o finanziamenti, per muovere un milione di barili al giorno: sarà difficile per loro trovare alternative nel breve-medio termine”. tgcom24.mediaset.it