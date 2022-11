Comitato costituente nuovo Pd: Letta e Speranza garanti

ROMA, 24 NOV – Si è costituito, con la direzione odierna del partito, il comitato costituente per il nuovo Pd. Garanti sono Enrico Letta, attuale segretario dem e Roberto Speranza, segretario di Articolo 1.

I componenti sono 87, gli invitati permanenti sono i presidenti di Regione, i sindaci delle Città metropolitane, i presidenti di Eurocities, Anci, Upi e Ali, un rappresentante dei parlamentari eletti all’estero e il presidente dei circoli esteri, i candidati alla segreteria e i segretari regionali, provinciali e di circolo (eletti a tal fine) secondo un criterio di equilibrio di genere.

“E’ cominciata la fase costituente, abbiamo due mesi di tempo in cui abbiamo il tempo e la possibilità di sciogliere i nodi per la costruzione del nuovo Pd. Non ci sarà congresso senza una fase costituente efficace”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in direzione. ANSA