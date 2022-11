Covid, Schillaci: mai in discussione l’importanza dei vaccini

Il governo non ha mai messo in discussione l’importanza del vaccino contro il Covid. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, spiegando che “la campagna vaccinale ha permesso di evitare oltre 500mila ospedalizzazioni e circa 50mila decessi”. Schillaci, intervenendo alla Camera, ha quindi sottolineato come il sottosegretario Gemmato, che aveva detto che non ci fossero prove che senza vaccino “sarebbe andata peggio”, abbia smentito l’interpretazione data alle proprie affermazioni.

“Con riferimento alla necessità di ribadire l’importanza della vaccinazione anti Covid-19 per il contrasto all’epidemia, posso con serenità affermare che in nessun momento è stata messa in discussione dal Governo, dal presidente del Consiglio dei ministri e dal sottoscritto. Anche il sottosegretario di Stato” alla Salute, Marcello Gemmato, “le cui dichiarazioni sono state evidentemente decontestualizzate, ha già avuto modo di smentire qualsivoglia malevola interpretazione” ha dichiarato Schillaci. ADNKRONOS