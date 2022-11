UE lancia Eumam, missione di addestramento per truppe ucraine

Ascolta l'articolo

(ANSA) BRUXELLES, 14 NOV – “Il Consiglio Ue ha lanciato la Missione di assistenza militare dell’Ue Eumam per sostenere l’Ucraina nella guerra di aggressione in corso contro la Russia e fornire addestramento a un massimo di 15.000 membri delle forze armate ucraine. La decisione entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale”. Lo comunica in un tweet la presidenza ceca mentre è ancora in corso a Bruxelles il Consiglio Affari Esteri.

“L’Ucraina necessita di armi pesanti e carri armati. Gli Stati membri possono fornire” le armi “visto che la Russia ha messo in campo una nuova escalation alla sua invasione rendendola più disperata e noi dobbiamo rispondere in maniera proporzionata”. Lo ha detto la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola, qualche sertimana fa, parlando con i cronisti prima del vertice informale di Praga.

