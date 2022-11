30 NOVEMBRE, IL GIORNO DEL GIUDIZIO – LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL’OBBLIGO VACCINALE

PIAZZA LIBERTA’ PUNTATA DI SABATO 12 NOVEMBRE 2022

OSPITI:

PROF. ALESSANDRO MELUZZI Psichiatra

PROF. FULVIO DI BLASI Avvocato. Dottore di ricerca in filosofia del diritto

DOTT. ROBERTO ZAPPIA Avvocato Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

VICTORIA Universitari liberi

SIMONE Universitari liberi

Il 30 novembre 2022 sarà il giorno del giudizio, giorno in cui la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità o meno dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari – e non solo – perché la deccisione avrà effetti su tutte le categorie professionali colpite dall’obbligo e anche per i gli iscritti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che hanno fatto ricorso al Tar e per i quali è stato sospeso il giudizio in attesa proprio di questa pronuncia.

Facciamo appello nel buon senso dei giudici della Consulta, nel pronunciarsi sulla ILLEGITTIMITA’ dell’obbligo. Ove fosse necessario, non soltanto alla luce delle ultime considerazioni della comunità scientifica, ma non di meno per le dichiarazioni rese al Parlamento Europeo da Janine Small, presidente dei mercati internazionali di Pfizer che ha ribadito: “la casa farmaceutica non ha mai effettuato test sulla capacità del vaccino di bloccare il contagio”.

