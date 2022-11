Midterm Usa, in Pennsylvania eletto un Dem defunto

Un democratico dello stato della Pennsylvania ha vinto la sua rielezione nonostante fosse defunto.

Anthony DeLuca è morto il 9 ottobre a causa di un linfoma. I Democratici della Pennsylvania House hanno elogiato gli elettori per averlo rieletto .

“Sebbene siamo incredibilmente rattristati per la perdita del rappresentante Tony DeLuca, siamo orgogliosi di vedere gli elettori continuare a mostrare la loro fiducia in lui e nel suo impegno per i valori democratici rieleggendolo postumo. A breve seguiranno elezioni speciali”.

I morti non solo votano, ma, a volte, vincono pure.

Un rappresentante dello stato della Pennsylvania morto il mese scorso è stato rieletto durante le elezioni di medio termine, scrive FoxNews

Il democratico Anthony “Tony” DeLuca è morto il 9 ottobre “dopo una lunga battaglia contro il linfoma, una malattia che aveva battuto due volte in precedenza. Aveva 85 anni”, ha scritto il Pennsylvania House Democratic Caucus. DeLuca è stato il rappresentante statale più longevo della Pennsylvania, secondo il Pittsburgh Post-Gazette.

Some folks commenting that the voters here were oblivious. Some certainly were. But for others, they likely preferred the idea of a special election over electing the third-party candidate on the ballot

— Charlie Wolfson (@chwolfson) November 9, 2022