Muore a 43 anni per un malore, trovato accasciato sul tavolo

Choc a Filottrano e nel mondo dell’imprenditoria marchigiana. Ieri sera è morto improvvisamente per un malore Leo Moretti, della famiglia Lardini che gestisce un importante azienda di abbigliamento conosciuta a livello internazionale. Leo aveva 43 anni, lascia la moglie e tre figli.

Leo Moretti – figlio di Loredana Lardini -, sarebbe stato trovato privo di vita da un familiare nella tarda serata di ieri, verso le 23: era accasciato sul tavolo e nonostante i soccorsi per lui non c’era ormai più niente da fare. Il suo cuore ha smesso di battere all’improvviso e l’imprenditore non è riuscito nemmeno a chiedere aiuto. www.ilmessaggero.it

