Mangiare insetti, Barilla cancella un video ma se ne dimentica un altro

Nei giorni scorsi Fondazione Barilla ha pubblicato, sui propri canali social e sul suo sito web, un video dove si parlava di insetti come possibile fonte proteica alternativa come avviene in molti paesi del mondo. Il video ha suscitato alcune reazioni negative sui social media, al punto che l’azienda lo cancellato.

Purtroppo, il video oscurato non era il solo in cui Barilla parla del consumo di insetti nell’alimentazione. In quello che vi proponiamo qui si parla, ironicamente ma non tanto, di bacarozzi nei panettoni, con la scusa che gli insetti vengono mangiati in molti paesi del mondo. Anche questo video è stato oscurato su youtube, ma troppo tardi. Qualcuno, infatti, lo ha salvato.

La #Barilla si è affrettata a cancellare un video sugli insetti e a smentire l'interesse a produrre "cibo" di questo tipo, ma si è scordata di cancellare quest'altro video, in cui insistono sul propinarci il "cibo del futuro": insetti e bacarozzi.#boicottabarilla pic.twitter.com/AJulhRqmxa — Covidioti – la paggina officinale (bis) (@covidioti2) November 4, 2022

Condividi