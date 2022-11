Regionali Lombardia, Malpezzi (Pd): Cottarelli nome importante

ROMA, 03 NOV – “Non penso ci siano i margini perche’ il Pd candidi Letizia Moratti. È una donna di centrodestra, e noi lavoriamo per un candidato che sia espressione di chi ha contrastato quel modello politico” e in questa direzione “Cottarelli è un nome importante”. Così ad Agorà, su Rai 3 la presidente del gruppo dem a Palazzo Madama Simona Malpezzi.

“Dobbiamo lavorare per una coalizione ampia di centrosinistra e in Lombardia lo stiamo facendo da tempo. Letizia Moratti e’ stata espressione del governo che abbiamo contestato, ieri ha dato ragione a quello che ha sempre detto il Partito Democratico, non solo sulla pandemia. Ieri la Moratti ha dato un sonoro ceffone al governo della Lombardia che si è configurato come governo di destra”, aggiunge Malpezzi. “Carlo Cottarelli e’ un nome importante e penso che potrebbe fare bene, e’ un senatore del Pd, anche se io non lancio candidature perche’ dobbiamo fare un lavoro comune”, conclude. (ANSA)

Ieri sera cena a Jesolo con baccalà alla vicentina. Sorge dubbio drammatico: trattasi di alimento sovrano/nazionale? Ricetta veneta, non c'è dubbio, ma il merluzzo viene dai mari del Nord. Che fare? Mangiare? Non mangiare? Urge chiarimento. Presenterò interrogazione parlamentare. — Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) October 22, 2022

