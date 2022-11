Il miglior programma per riparare foto danneggiate

Sei alla ricerca di un programma per riparare le foto? Sai che puoi recuperare le foto danneggiate? Ognuno di noi ha tantissime foto e immagini sul proprio PC e sullo smartphone.

Alcune sono molto importanti. Raccontano attimi di vita, momenti speciali, sono ricordi che non vorremmo mai perdere. Altre foto, o immagini, invece, sono molto utilizzate per il proprio lavoro. A volte perdiamo molto tempo a editarle e modificarle. Non riuscire più a visualizzarle vuol dire perdere ore di lavoro, che siamo sicuri, risparmieresti volentieri.

Ma cosa fare quindi in caso di file corrotto o danneggiato? Non dovresti farti prendere dal panico, una soluzione c’è. In questa guida scoprirai che è possibile recuperare le foto, tornando così a guardarle, condividerle e utilizzarle ogni volta che vuoi.

È possibile riparare una foto danneggiata?

Indipendentemente dal sistema operativo da te utilizzato, Windows o MacOS, riparare file JPEG, GIF, PNG e altri file immagine è possibile. La prima cosa da fare è capire l’entità del problema.

In linea generale, quando non riesci più a visualizzare una foto, ti trovi a fare i conti con due diversi problemi.

Non visualizzi né è l’anteprima, né la foto

Riesci ad aprire la foto ma l’immagine è danneggiata

Nel primo caso l’immagine si dice “corrotta” nel secondo caso “danneggiata”. La buona notizia è che oggi esistono software che ti permettono di riparare immagini danneggiate e corrotte, ripristinandole in pochi minuti. Continua la lettura per scoprire quali sono e come fare.

Come riparare le foto corrotte?

Passiamo al focus di questo articolo come riparare le foto corrotte o danneggiate. La soluzione che ti proponiamo è quella di scaricare un apposito software che per te svolgerà il lavoro di recupero e ripristino di qualsiasi tipo file. Il programma si chiama 4DDiG File Repair .

Si tratta di un software potente, innovativo e molto semplice da utilizzare, adatto a diversi tipi di utilizzatori. Da chi ha poca conoscenza in ambito informatico, a chi invece è un professionista e desidera un software che gli permette di utilizzare funzionalità più complesse.

Con 4DDiG File Repair, hai molto più che programma per riparare le foto, puoi infatti ripristinare qualsiasi tipo di file (anche video) che accidentalmente hai perso, o si è danneggiato e indipendentemente dall’unità in cui si trova:

HD

Scheda SD

Flash USB

Micro SD

Inerentemente alle foto, il software ti permette di riparare le foto:

Danneggiate

Sbiadite

Ingrigite

Pixelate

Sfocate

Sgranate

Il tutto in pochi minuti. E se hai migliaia di foto danneggiate o corrotte nessun problema. Il software ti permette di riparare fino a 3000 foto e immagini contemporaneamente.

Guida passo dopo passo per riparare le immagini danneggiate con 4DDiG File Repair

Ecco come puoi recuperare le foto danneggiate e corrotte con 4DDiG File Repair . Ti seguito riportiamo i passaggi da seguire. Sono solo tre, ti basteranno pochi minuti per tornare ad avere le foto così come le ricordavi:

Scarica installa e avvia 4DDiG File Repair

Come prima cosa scarica e installa 4DDiG File Repair sul tuo PC. Al termine, clicca sull’icona e apri il programma.

Ora si è aperta la schermata principale del software. Da qui puoi selezionare l’opzione che ti interessa. In questo caso “Riparazione di foto”. Il pulsante lo trovi sulla parte sinistra della schermata.

Recupera e ripara le foto danneggiate

Dopo aver cliccato su “Riparazione di foto” si apre una nuova schermata. Da quest’ultima è possibile aggiungere tutte le foto che vuoi riparare.

Il procedimento è molto semplice. Clicca sul riquadro e seleziona le foto presenti sul tuo PC o sull’unità esterna collegata.

Puoi caricare tutte le foto che desideri. Al termine dell’operazione clicca sul pulsante “Inizia la riparazione”. Lo trovi in basso a destra.

Visualizza i risultati

Al termine del processo compare un messaggio di conferma di avvenuto recupero delle foto.

Non devi far altro che cliccare su “Visualizza i risultati”. Le foto sono ora ripristinate nel loro stato originale. Puoi salvarle in una nuova cartella o dove preferisci.

Riparare file JPEG, GIF, PNG e altri: domande frequenti

Vediamo ora di rispondere ad altri dubbi che potresti avere sull’argomento. È possibile anche riparare un video danneggiato? Esiste un modo per recuperare le foto online, senza scaricare alcun programma? E cosa succede se hai salvato le foto danneggiate sul tuo smartphone Android?

1. Come riparare un video danneggiato?

Con 4DDiG File Repair puoi recuperare ogni tipo di file danneggiato. Anche i video. Il processo è molto simile a quello descritto in precedenza.

Dopo aver scaricato e installato il software, dalla schermata principale clicca sul pulsante “Riparazione video”, a sinistra. Quindi seleziona i video danneggiati, clicca su “Recupera”. 4DDiG File Repair ripristinerà i video in pochissimi minuti.

2. Come recuperare le foto danneggiate online?

Se sei alla ricerca di un modo per riparare file JPG danneggiati online puoi provare con alcuni applicativi disponibili in rete che promettono di recuperare ogni tipo di foto senza installare alcun software.

Questi applicativi, tuttavia, in molti casi sono complessi da utilizzare e non garantiscono alcun risultato. Inoltre, richiedono di condividere i tuoi file personali online, un’operazione quest’ultima che sconsigliamo soprattutto nel caso tu voglia ripristinare file, foto, video personali o di lavoro.

3. Come recuperare file danneggiati Android?

Se le tue foto danneggiate sono contenute sullo smartphone Android, puoi facilmente recuperarle utilizzando 4DDiG File Repair .

Puoi collegare lo smartphone al PC, spostare le foto in una cartella, quindi seguire il processo descritto nei paragrafi precedenti. Al termine del processo, puoi spostare nuovamente le foto sullo smartphone così da poterle visualizzare anche dal dispositivo mobile.

Il miglior programma per riparare le foto danneggiate: le conclusioni

In questa guida abbiamo visto che puoi facilmente riparare le foto corrotte o danneggiate utilizzando un potente ma facile da utilizzare programma: 4DDiG File Repair .

Dopo averlo scaricato, scoprirai pian piano tutte le funzionalità e ti assicuriamo che non potrai più farne a meno. Risparmierai tempo e non perderai il tuo lavoro o i tuoi ricordi più importanti.

