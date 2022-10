Armato di machete tenta rapina al ristorante, arrestato romeno

Milano – Qualche giorno prima aveva lavorato in un ristorante di via Solari. E, all’una di notte di sabato 29 ottobre, si è presentato sul posto per ottenere il corrispettivo della sua prestazione. Ma non lo ha fatto con buone intenzioni, perché è arrivato nel locale con un machete in mano.

Il protagonista è un 50enne romeno. Appena dentro, ha minacciato una ragazza russa di 30 anni, dipendente del ristorante, e a quel punto un collega si è frapposto cercando di soccorrerla. L’uomo è scappato fuori, ma nel frattempo era stata avvertita la polizia: gli agenti si sono precipitati in via Solari e lo hanno bloccato appena all’esterno del ristorante. E’ stato arrestato per rapina aggravata. www.milanotoday.it

