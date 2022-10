Migranti, Piantedosi convoca Comitato nazionale per l’ordine pubblico

Il ministro Piantedosi ha convocato per questa mattina una riunione del Comitato nazionale per l’ordine pubblico e la sicurezza per fare il punto della situazione mentre si susseguono gli arrivi nei porti della Sicilia.

Nelle ultime ore le navi della guardia costiera e della guardia di finanza hanno prelevato e portato a terra quasi 1.200 migranti recuperati da due pescherecci alla deriva partiti dalla Libia.

Si trovano ancora in acque internazionali invece le due navi ong diffidate dal Viminale a non entrare in acque territoriali italiane. Humanity One e Ocean Viking però nelle prossime ore potrebbero chiedere l’assegnazione di un porto sicuro per far sbarcare le oltre 380 persone a bordo recuperate in differenti operazioni di soccorso. tg.la7.it

Condividi