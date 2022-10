Ucraina, divisione d’assalto Usa in Romania

Sullo sfondo dell’invasione dell’Ucraina, tra Usa e Russia si alza ulteriormente la tensione. 4700 soldati della 101esima divisione aerotrasportata, una delle divisioni aeree d’assalto di elite dell’esercito statunitense, sono stati infatti dispiegata in Europa, per l’esattezza in Romania, (in un’area che dista soltanto 3 miglia dal confine ucraino,ndr) per la prima volta in 80 anni. Lo riferisce la Cbs. Si tratta di una unità di fanteria leggera, soprannominata “Screaming Eagle” (aquile urlanti), addestrata per essere impiegata in qualsiasi campo di battaglia del mondo nel giro di ore.

Zelensky ha lanciato l’ennesimo appello affinché la guerra tra l’Ucraina e la Russia possa finire. “L’aggressore continua a terrorizzare il nostro Paese – ha scritto su Telegram -. Nella notte, il nemico ha lanciato un attacco massiccio: 36 razzi, molti dei quali sono stati abbattuti. Grazie a tutti gli operai nei servizi energetici che stanno attualmente lavorando sui siti colpiti e ripristinando le nostre infrastrutture”. Il presidente ucraino ha poi concluso: “Il mondo può e deve fermare questo terrore”. tgcom24.mediaset.it (foto screen https://www.youtube.com/watch?v=3tOBf2BfC48)

