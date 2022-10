FdI: “No green pass e obbligo vaccinale, commissione d’inchiesta sul Covid”

Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d’Italia: “La nostra posizione è no green pass e no obbligo vaccinale”

(www.affaritaliani.it) – “Posso anticipare cose che non sarò io a determinare e a decidere, però coerentemente con quello che abbiamo scritto nei programmi e con quello che abbiamo detto in campagna elettorale, nel momento in cui noi siamo contro il green pass e contro l’obbligo vaccinale, perché pensiamo che non sia questo il modo di affrontare un’emergenza sanitaria, tant’è che vogliamo una commissione che vada a valutare quello che è stato fatto, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sanitario“, dice Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24.

In merito poi alle multe agli over 50 che non si sono vaccinati, Elisabetta Gardini ha aggiunto: “La coerenza sarebbe appunto di sterilizzare questo capitolo, però è una mia personale interpretazione. La nostra posizione è assolutamente no green pass e no obbligo vaccinale. Sono sempre stata d’accordo sul fatto che una qualunque cosa sanitaria vada decisa personalmente con il proprio medico, e non con un obbligo fatto da un burocrate”.

Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d’Italia: “Fare una commissione d’inchiesta sulla gestione del Covid è nel programma di governo”

“Una commissione d’inchiesta sulla gestione del covid? È nel programma di governo, la gestione del covid in Italia ha portato dei risultati, sia a livello economico che a livello sanitario, tra i peggiori”, ha aggiunto Elisabetta Gardini.

