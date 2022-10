Aiuti di Stato Covid, Germania ha concesso 226 miliardi

BRUXELLES – Nel 2020 e nel 2021 la Commissione Ue ha adottato sugli aiuti di Stato nel quadro temporaneo per il Covid circa 1.185 decisioni in oltre 865 misure, per oltre 3.100 miliardi di euro. E’ quanto emerge in una relazione dell’esecutivo europeo, dopo che il quadro di aiuti, avviato il 19 marzo 2020 non è stato prorogato oltre la scadenza al 30 giugno 2022.

Dei 3.100 miliardi, 940 miliardi (il 30%) sono stati effettivamente concessi alle imprese, per due terzi sotto forma di credito statale, garanzie o prestiti agevolati. L’aiuto complessivo nel periodo rappresenta il 3,39% del Pil cumulativo dell’Ue su base annua.

In termini assoluti, secondo i dati preliminari, Germania e Francia sono gli Stati membri che hanno concesso di più rispettivamente con 226 miliardi e 223 miliardi di euro (24% del totale degli aiuti), seguiti dall'Italia con 205 miliardi (22%) e dalla Spagna con 123 miliardi (12%). In termini relativi, l'Italia è il Paese che ha fornito all'economia la quota più alta del proprio Pil (6%), seguita da Spagna (5,3%), Ungheria (5%), Francia (4,7%) e Grecia (4%).

