Madrid – La famiglia Got Talent e il mondo della magia e dell’illusionismo sono in lutto. Come riportato da ‘El Mundo’, il mago Arsenio Puro, semifinalista del programma Telecinco nel 2019, è morto questo fine settimana per un infarto durante lo spettacolo. L’evento è avvenuto sabato scorso sul palco della sala Houdini di Madrid quando il mago, di 46 anni, è crollato a terra mentre il pubblico pensava che fosse parte dello spettacolo.

