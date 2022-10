“Gli Usa sono morti, sono zombie”

di Kim Dotcom – Questo potrebbe essere il thread più importante che abbia mai creato. Roba da quadro generale sul grande collasso globale che sta arrivando. Cercherò di aiutarti a capire perché il futuro non è quello che speriamo. È peggio di quanto la maggior parte possa immaginare. I nostri leader lo sanno. Ma cosa stanno progettando?

Gli Stati Uniti non hanno avuto un avanzo o un pareggio di bilancio dal 2001. Negli ultimi 50 anni gli Stati Uniti hanno avuto solo 4 anni di profitto. In effetti, tutto il profitto che avevano gli Stati Uniti non sarebbe stato sufficiente per pagare 6 mesi dell’attuale disavanzo annuale. Allora come hanno pagato gli Stati Uniti per le cose?

La spesa e il debito degli Stati Uniti sono andati fuori controllo e il governo può raccogliere i soldi di cui ha bisogno solo stampandolo. Ciò provoca inflazione. È come tassarti di più perché paghi di più per le cose di cui hai bisogno e tutti i tuoi beni diminuiscono di valore.

Guarda la frenesia della stampa di denaro negli Stati Uniti:

Il motivo per cui gli Stati Uniti sono riusciti a farla franca per così tanto tempo è perché il dollaro USA è la valuta di riserva mondiale. Le nazioni di tutto il mondo detengono l’USD come risorsa sicura. Quindi, quando il governo degli Stati Uniti ne stampa trilioni, sta derubando gli americani e il mondo intero. Il più grande furto della storia.

Il problema è che questo è andato avanti per decenni e ora non c’è modo di risolverlo. La realtà è che gli Stati Uniti sono in bancarotta da tempo e quello che sta arrivando è un incubo: povertà di massa e un nuovo sistema di controllo. Lascia che ti spieghi perché non si tratta solo di chiacchiere.

Il debito totale degli Stati Uniti è di $ 90 trilioni. Le passività non finanziate degli Stati Uniti ammontano a $ 169 trilioni. Insieme sono $ 778.000 per cittadino statunitense o $ 2.067.000 per contribuente statunitense 🤯

Ricorda, l’unico modo in cui il governo degli Stati Uniti può operare ora è stampare più denaro. Il che significa che l’iperinflazione è inevitabile.

Il valore totale di TUTTE le società quotate sul mercato azionario statunitense è di 53 trilioni di dollari. Il valore reale è molto più basso perché gli Stati Uniti hanno stampato trilioni di dollari per fornire prestiti senza interessi alle banche di investimento per pompare il mercato azionario. È una truffa.

La maggior parte dei 53 trilioni di dollari è aria.

Facciamo i conti:

Debito totale degli Stati Uniti

$ 90 trilioni

Passività non finanziate degli Stati Uniti

$ 169 trilioni

Totale

$ 259 trilioni

Meno tutte le risorse statunitensi

$ 193 trilioni

Equilibrio

– $ 66 trilioni

Sono 66 trilioni di dollari di debiti e passività dopo che ogni asset negli Stati Uniti è stato svenduto.

Capisci?

Quindi, anche se gli Stati Uniti potessero vendere tutti gli asset al valore attuale, cosa impossibile, sarebbero comunque al verde.

Gli Stati Uniti sono al di là della bancarotta.

Questo paziente è già morto.

Questo paziente ora è uno zombi.

Probabilmente ti chiedi perché le cose stanno ancora andando avanti? Perché non è ancora crollato tutto.

È tutta percezione, negazione e dipendenza.

La percezione è che gli Stati Uniti abbiano la più grande economia e l’esercito più forte del mondo. Ma in realtà gli Stati Uniti sono al verde e non possono permettersi il loro esercito.

La negazione è che tutte le nazioni dipendano da un dollaro forte o dal crollo dei mercati globali.

Il motivo per cui lo zombi degli Stati Uniti continua è perché la fine degli Stati Uniti è la fine della prosperità occidentale e un’ammissione che l’attuale sistema ha fallito come modello per il mondo. Non cambia la realtà. Il crollo è inevitabile e in arrivo.

Cosa stanno pianificando i nostri leader?

Potresti aver sentito parlare del “grande reset” o del “nuovo ordine mondiale”. È una demolizione controllata dei mercati globali, delle economie e del mondo come lo conosciamo?

Un cambiamento in un nuovo futuro distopico in cui le élite sono i padroni degli schiavi senza i cosmetici della democrazia?

Senza una demolizione controllata il mondo crollerà per tutti, comprese le élite. Il mondo è cambiato così tanto e nulla sembra più avere senso, la corruzione palese è allo scoperto, l’evidente propaganda mediatica, l’erosione dei nostri diritti.

Qual è la fine del gioco?

Kim Dotcom – imprenditore e informatico tedesco con cittadinanza finlandese, fondatore ed ex proprietario di Megaupload, Baboom e Mega

La risposta di un utente su Twitter

La fine del gioco è: transumanesimo, robot/IA, popolazione piccola e facilmente controllabile, marchio della bestia, governo mondiale/religione/valuta, fine della proprietà di case private, poche società possiedono tutto, vaccinazioni regolari, controllo diretto di ciò che mangi, mondo senza Dio.

