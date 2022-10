Fontana verso la Camera, striscione Pd contro il leghista

Oggi si vota per la presidenza della Camera, Fontana, vicesegretario della Lega ed ex ministro, sarà votato anche da Forza Italia, scrive Tajani su Twitter. Il Pd propone il nome di Guerra anche alle opposizioni. Azione voterà per Richetti. M5s ha scelto Cafiero de Raho. Il timing fino all’incarico Ieri l’elezione di La Russa al Senato avvenuta con il sostegno dell’opposizione, caos nel centrodestra.

Non appena inizia la quarta votazione per eleggere il presidente della Camera dei deputati tra cui Rachele Scarpa ed Alessandro Zan del Pd espongono un grande striscione con la scritta “No a un presidente omofobo pro Putin”. Il riferimento è a Lorenzo Fontana della Lega, su cui dovrebbero convergere i voti della maggioranza di centrodestra. Il presidente provvisorio Ettore Rosato ne ha chiesto la rimozione ai commessi. ANSA – foto Ansa

