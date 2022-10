Russia, Meta nella lista delle organizzazioni “terroristiche”

Meta è nel mirino del Rosfinmonitoring, agenzia governativa russa che si occupa delle operazioni finanziarie nel Paese, che ha inserito l’azienda di Zuckerberg nella lista delle organizzazioni “terroristiche ed estremiste”, la notizia è stata diffusa da diverse agenzie stampa russe. I cittadini russi che accederanno a Facebook, Instagram e Whatsapp potrebbero incorrere in sanzioni e perfino venire processati. Rosfinmonitoring avrebbe inserito anche Vesna, movimento giovanile pacifista russo, nella lista delle organizzazioni coinvolte in terrorismo ed estremismo.

La vicenda – La guerra (anche) ai social di Zuckerberg non è cosa nuova, già a marzo l’accesso alle piattaforme Meta era stato fortemente limitato dopo che Facebook e Instagram erano stati accusati di russofobia e discriminazione. Un tribunale di Mosca aveva puntato il dito contro i social network, colpevoli di dare spazio a post che incitavano alla morte e alla violenza contro i russi (a opera di utenti attivi in Ucraina e in Polonia). A giugno, poi, era stato respinto il ricorso di Meta contro questo provvedimento. Ora, però, il ban sembrerebbe definitivo. tgcom24.mediaset.it

