Ucraina, Trump: “Negoziati ora o ci sarà terza guerra mondiale”

(adnkronos) – E’ necessario che Russia e Ucraina avviino immediatamente dei negoziati, altrimenti la crisi potrebbe trasformarsi nella terza guerra mondiale. Lo ha sottolineato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo a una manifestazione dei suoi sostenitori a Minden, in Nevada.

“Ora abbiamo una guerra tra Russia e Ucraina con potenzialmente centinaia di migliaia di morti. Dobbiamo iniziare immediatamente a negoziare per una fine pacifica della guerra in Ucraina o finiremo nella terza guerra mondiale, e non rimarrà più niente del nostro pianeta”, ha dichiarato Trump.

Intanto la Casa Bianca smentisce Biden

Per il presidente degli Stati Uniti il mondo corre il più alto rischio di “Armageddon” dalla crisi dei missili di Cuba del 1962. Joe Biden ha parlato in occasione di una raccolta fondi, riferendosi alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin “non sta scherzando”, ha aggiunto, quando parla di usare potenzialmente armi nucleari, biologiche o chimiche.

“Non ci sono nuove notizie” o “indicazioni” che il presidente russo Vladimir Putin abbia preso “la decisione di usare armi nucleari”. Lo ha dichiarato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un’intervista all’Abc.

Condividi