Germania, caos ferrovie: è un sabotaggio

BERLINO, 08 OTT – Caos nelle ferrovie tedesche del nord della Germania a causa di un problema ai sistema GSMR (sistema internazionale di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie). Il problema sarebbe rientrato ma le ferrovie tedesche hanno annunciato che si è trattato di “sabotaggio”, come riferisce la Dpa.

I cavi del sistema “sarebbero infatti stati rubati o distrutti di proposito”, scrive Bild on line.

Indizi sui responsabili non ce ne sono, prosegue il giornale che cita fonti della sicurezza. Ad essere colpiti sono stati i Laender di Brema, Amburgo, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein, come ha scritto la Deutsche Bahn su Twitter. (ANSA)

