Elezioni Roma, blackout all’anagrafe municipale e niente tessera elettorale

Blackout nella sede dell’anagrafico del I municipio in Circonvallazione Trionfale. Dalle 10 di oggi, domenica 25 settembre, è andata via la corrente mentre erano in corso le operazioni di rilascio della tessera elettorale in occasione delle elezioni politiche.

Da quanto è stato riferito a RomaToday, circa 70 persone erano in fila per poter avere la nuova tessera, come previsto a ogni occasione di voto per chi ha smarrito la scheda oppure ha scoperto troppo tardi di aver finito lo spazio per i timbri.

Dopo tre ore dall’apertura dell’ufficio, un blackout ha impedito il proseguo del lavoro da parte degli impiegati in servizio. Una squadra di tecnici si sarebbe presentata per provare a risolvere il guasto, senza successo. Così, in base a quanto hanno riferito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale presenti già dalla mattina per svolgere normale servizio, per le 12 dovrebbe intervenire direttamente Acea.

In ogni caso molti dei romani presenti hanno deciso di recarsi altrove, in sedi municipali differenti, per ritirare la nuova tessera elettorale in tempo utile per votare alle elezioni politiche.

Condividi