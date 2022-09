Onu, Guterres: “un inverno di malcontento globale e’ all’orizzonte”

“La comunita’ internazionale non e’ pronta o disposta ad affrontare le grandi sfide drammatiche della nostra epoca e queste crisi, come la guerra in Ucraina, minacciano il futuro dell’umanita’”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, aprendo la 77esima Assemblea generale.

“I progressi sono ostaggio delle tensioni geopolitiche – ha aggiunto – il nostro mondo e’ in pericolo e paralizzato, la Carta delle Nazioni Unite e gli ideali che rappresenta sono in pericolo. Abbiamo il dovere di agire, eppure siamo bloccati in una colossale disfunzione globale. Siamo in un mare agitato. Un inverno di malcontento globale e’ all’orizzonte. Anche i vari gruppi costituiti da alcuni membri della comunita’ internazionale sono caduti nella trappola delle divisioni geopolitiche, come il G20. Ora rischiamo di finire con un ‘G niente’. Nessuna collaborazione. Nessun dialogo. Ma la realta’ e’ che viviamo in un mondo in cui la logica della cooperazione e’ l’unica via da seguire”. (ANSA)

Condividi