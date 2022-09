Elezioni, Cingolani: di nuovo ministro? “Io ho finito. Siamo perfetti”

New York, 20 set. (askanews) – “Io ho finito”. Così il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani risponde ai giornalisti che gli chiedono se sarebbe disponibile per restare al suo posto anche con il nuovo governo. “Sto preparando il passaggio di consegne, sarà tutto in ordine”, ha aggiunto a margine dell’incontro “Youth4Climate” a New York. Anche sull’attuazione del Pnrr, ha assicurato, “siamo puntuali come un orologio, siamo perfetti“.

LA PERFEZIONE – Taglio del gas e sobrietà dei consumi

affaritaliani.it – “la direttiva Ue sul risparmio gas ha stabilito che tutti i Paesi europei debbano risparmiare il 15% per essere meno dipendenti dalle importazioni dalla Russia però questo valore è stato negoziato per ciascuno stato membro, non può essere uguale per tutto”. Ha spiegato il ministro Cingolani interpellato in merito a cosa cambierà per i cittadini italiani con i tagli ai consumi di energia decisi in sede Ue per ridurre la dipendenza dal gas russo.

“Per l’Italia la riduzione sarà di circa 5 miliardi di metri cubi all’anno – ha aggiunto – esattamente quella che il governo aveva previsto nel piano di diversificazione delle forniture. Noi rimpiazzeremo 30 miliardi di gas dalla Russia con 25 miliardi da altri Paesi. Questa riduzione di gas, 5 miliardi, sarà compensata da nuove rinnovabili e da misure di risparmio molto leggere, soprattutto di misura termica”.

Condividi