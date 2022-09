Letta: “Meloni esalta un modello maschilista e reazionario”

“Chi dice 3 parole – Dio, Patria, Famiglia – ne intende una sola: patriarcato.

Meloni guida FDI perché non contesta ma esalta un modello maschilista e reazionario di società.

Femminile non significa femminista.” Lo scrive Enrico Letta su Twitter, pubblicando il video del suo intervento a ‘mezz’ora in più’. (vedi in fondo all’articolo)

Puntuale è arrivata la risposta di Giorgia Meloni

(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io della mia vita. E io vorrei una società patriarcale? Ma questi testi li scrivi tu? Perché o hai perso il senso della misura o stai pagando qualcuno che ti detesta”. Lo scrive su Twitter la leader di FdI, Giorgia Meloni, replicando al segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri ha dichiarato: “Chi dice 3 parole – Dio, Patria, Famiglia – ne intende una sola: patriarcato. Meloni guida FDI perché non contesta ma esalta un modello maschilista e reazionario di società. Femminile non significa femminista”.

