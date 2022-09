Ministra tedesca Baerbock in visita a Kiev

Roma, 10 set. (askanews) – La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock è arrivata a Kiev per la sua seconda visita in Ucraina dall’inizio della guerra. Con la visita della ministra, non annunciata, Berlino intende confermare “il sostegno all’Ucraina finché sarà necessario, con la fornitura di armi e con supporto umanitario e finanziario“, ha detto lo stesso capo della diplomazia tedesca al suo arrivo.

A Kiev, Baerbock avrà colloqui, tra gli altri, con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.Baerbock ha indicato due argomenti specifici in discussione: l’aiuto tedesco nello sminamento e il supporto alla lotta contro i crimini di guerra compiuti dal giorno dell’invasione russa, nel febbraio scorso.

