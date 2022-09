Romeno minaccia passeggeri con un coltello, panico sul bus

Ha minacciato le persone presenti a bordo del bus con un coltello, poi ha usato la stessa arma e si è autolesionato. Panico a bordo di un mezzo pubblico Atac in transito in viale Marconi con l’autista del 774 costretto ad interrompere la corsa e ad aprire le portiere per consentire ai passeggeri di allontanarsi dall’autobus.

I fatti sono cominciati intorno alle 15:00 di martedì 6 settembre ad una fermata del bus in viale Guglielmo Marconi. Qui un uomo, un cittadino romeno di 34 anni, in attesa dell’arrivo del 774 ha preso una bottiglia da terra e dopo averla spaccata ha cominciato a minacciare gli altri pendolari in attesa alla palina del mezzo pubblico che collega la zona del Corviale alla fermata Piramide della linea B della metro.

Particolarmente agitato, ubriaco come poi riferito da diversi testimoni, una volta arrivato l’Atac ha gettato la bottiglia che aveva in mano ed è salito a bordo del 774. Una volta all’interno ha preso un coltellino multiuso che aveva con sé ed ha cominciato a molestare e minacciare le persone presenti per futili motivi. Poi, non pago, ha usato la lama dell’arma bianca e si è ferito alle braccia dove si è procurato delle copiose fuoriuscite di sangue.

Ad allertare il conducente del bus ci ha quindi pensato un passeggero con l’autoferrotranviere che dopo aver fermato la corsa e fatto scendere i passeggeri ha richiesto l’intervento della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti delle volanti e del distretto San Paolo di polizia che hanno trovato il 34enne ancora a bordo del 774.

Ferito l’uomo ha opposto resistenza ai poliziotti che lo hanno poi bloccato. Richiesto l’intervento al 118 l’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Identificato in un uomo nato in Romania è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale con il bus che ha potuto riprendere servizio solamente dopo essere stato sanificato. www.romatoday.it

Condividi