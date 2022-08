Berlusconi riceve Weber: “Prossimo Governo deve essere europeista”

Il prossimo Governo deve essere europeista: Berlusconi ha ricevuto il tedesco Weber – “Sono lieto di presentarvi il presidente del Ppe Weber, è venuto in Italia per supportarci con la sua autorevolezza. Abbiamo parlato di tanti argomenti e del prossimo Governo, che dovrà essere convintamente europeista”, le parole di Silvio Berlusconi in un video postato sui social. / Fb Berlusconi

Fonte: Agenzia Vista

