Imprese energetiche, Cgia: +60% di fatturato, ma al fisco danno quasi nulla

Se a causa dei rincari di luce e gas, molte imprese sono a rischio chiusura, altre invece, “sfruttando” questa congiuntura così negativa, hanno registrato fatturati da capogiro. Ad affermarlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre. “È il caso delle imprese energetiche presenti in Italia che, nei primi 5 mesi di quest’anno hanno visto aumentare i ricavi, rispetto allo stesso periodo del 2021, del 60%”, si legge in una nota diffusa dall’associazione. Un trend che, come sottolinea Cgia, è legato all’andamento dei prezzi delle materie prime negli ultimi anni.

Imprese energetiche, boom del fatturato

“Con riferimento al periodo gennaio-maggio, la crescita del fatturato delle imprese del settore energetico nel 2019 è stata dello +0,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; successivamente, in piena pandemia i ricavi invece sono crollati del 34,6 per cento (gennaio-maggio 2020 sullo stesso periodo anno precedente); diversamente, nei primi 5 mesi del 2021 la variazione è stata del +19,6 per cento. Quest’anno, infine, il fatturato ha subito una impennata impressionante che, come dicevamo, è stata del +60 per cento. Sia chiaro: nessuno chiede un accanimento fiscale contro le grandi Imprese energetiche: sarebbe ingiusto. Va infatti ricordato che non necessariamente a un aumento del fatturato corrisponde un analogo incremento dell’utile”, si legge nel report della Cgia di Mestre. tgcom24.mediaset.it

Voi pagate bollette salatissime, mentre un’azienda partecipata dallo Stato, con sede fiscale in Olanda, si arricchisce

