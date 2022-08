Video donna violentata da un migrante, Letta attacca la Meloni

Letta: “Indecente il video sullo stupro postato dalla Meloni”. “Faccio un appello a tutti perché tutti stiano dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso”. (A Piacenza, un richiedente asilo della Guinea ha violentato un’ucraina in strada, sul marciapiede, ndr)

L’ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta riferendosi al filmato pubblicato su Twitter dalla leader di Fratelli d’Italia su un episodio di violenza sessuale a Piacenza.

“C’è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto – ha aggiunto -, quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”. tgcom24.mediaset.it

Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città. pic.twitter.com/9OZU6fA6vt

