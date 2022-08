Anche l’ex ministro Giulio Terzi tra i candidati Fdi

Ci sono Giulio Tremonti, l’ex pm Carlo Nordio e l’ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi Sant’Agata tra i candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni del 25 settembre. Lo riferisce il partito in una nota, in cui cita i loro nomi insieme ad altri, fra “candidature tradizionalmente legate alla storia di Fratelli d’Italia, ma anche molti gli esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica provenienti da altri percorsi”.

In Sardegna Fratelli d’Italia ha indicato l’ex presidente del Senato Marcello Pera nel collegio senatoriale del Nord Sardegna, la coordinatrice regionale del partito Antonella Zedda in quello del Sud Sardegna, la vicesindaca di Ozieri Barbara Polo nel collegio Nuoro-Oristano per la Camera, l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis nel collegio Sulcis-Medio Campidano per la Camera.

Entro stanotte dovrebbero essere note anche le candidature di FdI sul proporzionale per Camera e Senato. Nelle liste – si apprende da fonti del partito – non saranno presenti nomi slegati da Fratelli d’Italia. Verrebbe meno, dunque, l’ipotesi di un accordo Fdi-Riformatori che avrebbe portato a una candidatura di Michele Cossa. AGENPRESS

