Letta: 25 settembre voto storico, Italia non tornerà al passato

Cresce l’attesa per il voto del 25 settembre, con Centrodestra, Centrosinistra e il “neonato Terzo Polo” a contendersi la guida del Paese. Oggi si riunisce la direzione del Pd per approvare il programma elettorale, mentre ieri Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incontrati a villa Certosa. In casa M5s si attendono le Parlamentarie, che dovranno stabilire i candidati del partito guidato da Giuseppe Conte. Infine ancora 24 ore per depositare i simboli delle liste.

“Ancora di più dopo le parole di ieri Berlusconi sul Quirinale e il presidente Mattarella è di tutta evidenza che le elezioni del 25 settembre hanno un valore storico. O si sta con noi da questa parte o si sta con la destra dall’altra. L’Italia non tornerà al passato”. Lo ha detto Enrico Letta, aprendo la direzione del Pd.

La nostra direzione oggi discute sulla bozza programmatica” del Pd per le prossime elezioni. “E’ evidente, lo era sin dall’inizio ma e’ ancor piu’ evidente dopo i fatti di ieri (le parole di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo, ndr), che siamo di fronte a una scelta storica: o si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione. Vi chiedo un momento di tributo per il massimo garante delle nostre istituzioni, Sergio Mattarella“. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta alla direzione del partito. tgcom24.mediaset.it

