Boschi: noi alternativa alla fiamma, faremo un risultato straordinario

Boschi: noi alternativa alla fiamma o agli estremisti di sinistra.

“Faremo un risultato straordinario. La partita ormai è a due: o vince la Meloni o torna Draghi”. E’ quanto afferma la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi, in un’intervista al QN. “Letta purtroppo ha sbagliato tutto – osserva – Si è fatto guidare dal rancore personale. E poi come si fa a iniziare la campagna elettorale chiedendo di alzare le tasse? Questo e’ il miglior modo per regalare Palazzo Chigi alla Meloni. tgcom24.mediaset.it

