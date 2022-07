Paola Taverna: al M5s ho dato tanto

“È il momento di guardare avanti”. Paola Taverna si appresta a concludere l’avventura da parlamentare del M5S. La senatrice sta per completare il secondo mandato: senza deroghe, la carriera nel ‘palazzo’ si chiude tra poco. “Il Movimento 5 Stelle è figlio di una visione, un sogno che ha saputo farsi realtà portando nei palazzi la voce di chi non veniva ascoltato. Ringrazio tutti voi per avermi dato la possibilità di essere parte di quella voce in questi 10 anni. Sorrido pensando che forse l’eco delle mie urla contro il sistema e le sue storture continuerà a sentirsi ancora per qualche tempo a Palazzo Madama! Un’esperienza meravigliosa, che ho cercato di interpretare nel migliore dei modi, al servizio esclusivo del Paese, delle Istituzioni e dei nostri valori fondanti”, scrive su Facebook la vicepresidente vicaria del M5S.

“Dal Movimento ho avuto tanto. Al Movimento ho dato tanto, come è giusto che sia quando si crede in qualcosa e si è spinti da ideali alti. È il momento di guardare avanti e di farlo tutti insieme! Con l’entusiasmo delle origini e la voglia di cambiare che ci ha consentito di vincere tante battaglie. Io c’ero, ci sono e ci sarò sempre! Viva il Movimento 5 Stelle!”, conclude la senatrice pentastellata. ADNKRONOS

