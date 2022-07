Letta: chiarire i legami oscuri tra Salvini e la Russia

“Le rivelazioni di oggi sulla stampa circa i legami tra Salvini e la Russia sono inquietanti. È una campagna elettorale che comincia nel peggiore dei modi perché c’è una chiarissima macchia. Chiediamo conto” . Il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine dell’assemblea di Coldiretti va giù durissimo.

Legami oscuri tra Salvini e la Russia

“Vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi lo hanno fatto su mandato di una potenza straniera che oggi aggredisce e con cui non possiamo avere buoni rapporti. Salvini non è riuscito nemmeno a smentire – attacca Letta – ha fatto una dichiarazione che non solo non è una smentita ma anzi conferma tutti i legami oscuri con Putin e la Russia. Noi chiediamo formalmente chiarezza al governo e porteremo la questione al Copasir. Anche Meloni dovrebbe fare chiarezza sui legami del suo alleato con la Russia”. (adnkronos)

