Malore fatale per il carabiniere Flavio Amore di 52 anni

Malore fatale per il carabiniere Flavio Amore: l’Arma dei Carabinieri piange la prematura scomparsa dell’appuntato scelto in servizio ad Aprilia, colto da un improvviso malore. Il 52enne, nato ad Atripalda, era in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia ed era residente ad Anzio.

Una scomparsa improvvisa che lascia nel dolore la famiglia, i colleghi di lavoro e quanti lo conoscevano. Ieri mattina i funerali presso la basilica di Santa Teresa di Anzio. Amore lascia la moglie e un figlio.

