Milano, rapina nell’Esselunga: arrestato egiziano

Milano – Una volta in trappola, si è difeso con l’unica arma che ha trovato: un deodorante spray. Un uomo di 30 anni, un cittadino egiziano irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato mercoledì mattina a Milano con le accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver cercato di rubare all’interno dell’Esselunga di via Adriano.

Rapina nell’Esselunga

Il suo blitz, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è scattato verso le 8.30. Entrato nel supermercato, ha fatto un giro tra le corsie, ha preso un paio di cuffie bluetooth dal valore di 50 euro, altri articoli e si è poi diretto verso le casse con una bottiglietta di thè, che ha pagato.

Fermato dal vigilante e dal direttore del super, che avevano notato i suoi movimenti sospetti, il 30enne ha reagito spruzzando contro di loro con una bomboletta di deodorante, che stava cercando di rubare. All’arrivo degli agenti, che lo hanno trovato in possesso anche di un computer rubato, ha cercato di opporsi al fermo, ma alla fine è stato bloccato e arrestato. www.milanotoday.it

