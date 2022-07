La ginecologa Katia Mingrone morta per emorragia cerebrale

Si è spenta in Calabria, all’ospedale di Cosenza, a causa di un’emorragia cerebrale, la ginecologa del Sant’Anna, Katia Mingrone. In seguito a una crisi ipertensiva, la donna ha riportato la rottura di un aneurisma cerebrale che in pochissimi giorni ha provocato la morte.

52 anni, da otto in servizio nell’ospedale torinese e in precedenza all’Asl To4, aveva seguito moltissime donne in gravidanza, era molto apprezzata, sia dal punto di vista professionale che umano, dalle sue pazienti e dai colleghi e la notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro dei corridoi del Sant’Anna lasciando il personale sconvolto. A ricordare, con un post su Facebook, la collega anche il dottor Silvio Viale: “Oggi piango la morte di Katia Mingrone, una collega insostituibile. La morte è stata crudele con te e ti ha portato via troppo presto. Ciao Katia”. www.torinotoday.it

